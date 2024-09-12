Финляндия уже напала на РФ? Эксперты об атаке БПЛА на аэродром «Оленья»

11 сентября днём беспилотники дальнего радиуса действия на базе легкомоторных самолётов A-22 Foxbat пытались атаковать базу стратегической авиации «Оленья» в Мурманской области, где дислоцируются ракетоносцы Ту-95МС ВКС России.
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