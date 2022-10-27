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NEWS.ru: «траншевая» ипотека набирает популярность после отмены «околонулевых» кредитов

NEWS.ru: «траншевая» ипотека набирает популярность после отмены «околонулевых» кредитов

Центробанк России запретил оформлять «околонулевую» ипотеку, что привело к росту популярности так называемых «траншевых» кредитов на недвижимость.

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