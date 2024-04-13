Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Историческая неблагодарность

Историческая неблагодарность

Афины решили не приглашать россиян на приёмы по случаю годовщины войны за независимость Греции Святослав Князев    Соответствующие указания правительство страны дало своим посольствам по всему миру.

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Комментарии
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Сергей Федоров
Ну раз не учаться на ошибках и страдают склерозом,то опять им под турками быть.
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15 час.
Валерий Вадимов
не делай добра,не получишь зла...учитесь у пиндосов..всех раком поставили...а те и рады
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14 час.

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