Песков: Путин встретится с главой КБР и проведет международные переговоры

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный телефонный разговор, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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