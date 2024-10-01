С Запада идет все больше сигналов об активизации тамошних укпаиноскептиков. Так, влиятельное итальянское издание Il Messaggero пишет, что Италия хочет превратить «план победы» Владимира Зеленского в «мирный план», а правительство Джорджии Мелони не настроено наращивать военные поставки для ВСУ.