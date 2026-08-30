КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении на двух американских базах в Иордании мест дислокации истребителей, передает Press TV.
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