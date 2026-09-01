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Каллас: Украина получит лишь обещания по ПВО на встрече в «Лощине друидов»

Каллас: Украина получит лишь обещания по ПВО на встрече в «Лощине друидов»

Неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза, которая проходит на ирландском курорте «Лощина друидов», не станет источником прорывных решений для Украины.

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