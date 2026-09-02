Международный кинофестиваль «Евразийский мост» впервые пройдет в Москве

Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдет с 5 по 9 октября 2026 года. В этом году юбилейный, десятый фестиваль впервые состоится в Москве.
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