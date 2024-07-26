В Приморье спасателям пришлось «‎вырезать» ребенка из машины после ДТП

В Приморском крае спасателям пришлось вырезать людей, прижатых металлолом в легковом автомобиле. Малолитражка серьезно деформировалась из-за ДТП с самосвалом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.