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В Приморье спасателям пришлось «‎вырезать» ребенка из машины после ДТП

В Приморье спасателям пришлось «‎вырезать» ребенка из машины после ДТП

В Приморском крае спасателям пришлось вырезать людей, прижатых металлолом в легковом автомобиле. Малолитражка серьезно деформировалась из-за ДТП с самосвалом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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