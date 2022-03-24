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Владимир Крикунов: «У «Динамо» силенок не хватило. Они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только 8-й, у них была пауза на отдых»

Владимир Крикунов прокомментировал вылет «Динамо» из плей-офф КХЛ. Бело-голубые проиграли четвертый матч с ЦСКА со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.

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