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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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За неделю АЗС снова повысили цены на топливо, подсчитал Волгоградстат

За неделю АЗС снова повысили цены на топливо, подсчитал Волгоградстат. 💸💸 АИ-92 в среднем подорожал до 53,80 рубля за литр.

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