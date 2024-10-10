За неделю АЗС снова повысили цены на топливо, подсчитал Волгоградстат. 💸💸 АИ-92 в среднем подорожал до 53,80 рубля за литр.
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За неделю АЗС снова повысили цены на топливо, подсчитал Волгоградстат. 💸💸 АИ-92 в среднем подорожал до 53,80 рубля за литр.