Путин: российская АЭС во Вьетнаме обеспечит его дешевой и безопасной энергией

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строящаяся во Вьетнаме атомная электростанция российского дизайна обеспечит страну большими объемами дешевой и экологически безопасной энергии.
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