Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Я - за показательное наказание врагов народа!

Рубрика  "Два  в  одном" -  "Дискуссия"  и   "Вынесено  из  комментариев".Дискуссия  началась  с того,  что я,  как  и  все  добрые    русские  люди,   задалась   резонным   вопросом  ДОКОЛЕ?!! Не пора ли начать ликвидировать предателей?Товарищ,  который    когда  нормальный,  а  когда  невесть  что,     написал,  что   не  пора:"Внимание, вопрос:Вот САСШ ликвидировали неудобных им лидеров и персонажей.

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