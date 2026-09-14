На грани развода: что сейчас происходит в отношениях Ольги Скабеевой и Евгения Попова

Супруги вместе почти 13 лет и воспитывают сына Ольга Скабеева и Евгений Попов, фото: пресс-служба Телеканала «Россия»Ведущие программы «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов — одна из самых крепких пар российского телевидения.