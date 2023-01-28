Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Карим Халили: «Пока до медалей меня не хватает, видимо, не готов еще. Недоработал на последнем рубеже»

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (4-е место).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх