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Царьград

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"Цирконы" и "Искандеры" атакуют Киев: Мощный ракетный удар нанесён по столице Украины

"Цирконы" и "Искандеры" атакуют Киев: Мощный ракетный удар нанесён по столице Украины

В ночь на 17 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на интерактивных картах украинского министерства цифровой трансформации.

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