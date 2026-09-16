"Цирконы" и "Искандеры" атакуют Киев: Мощный ракетный удар нанесён по столице Украины

В ночь на 17 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на интерактивных картах украинского министерства цифровой трансформации.
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