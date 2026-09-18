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NASA Chief Says Critical For US To Win Space Race With China

NASA Chief Says Critical For US To Win Space Race With China

NASA Chief Says Critical For US To Win Space Race With China Authored by T.J. Muscaro via The Epoch Times, NASA Administrator Jared Isaacman told members of the Air Force and Space Force that communist China will land on the moon, and it's imperative that the United States return to the lunar surface first.

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