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Путь к повышению продуктивности через накопление привычек

Путь к повышению продуктивности через накопление привычек

Некоторые привычки легко поддерживать, однако другие требуют усилий и борьбы. Сочетайте их вместеФормирование негативных привычек может быть лёгким, но удивительно сложно развить полезные привычки, даже если большинство из нас стремятся к рутине.

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