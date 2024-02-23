Путь к повышению продуктивности через накопление привычек

Некоторые привычки легко поддерживать, однако другие требуют усилий и борьбы. Сочетайте их вместеФормирование негативных привычек может быть лёгким, но удивительно сложно развить полезные привычки, даже если большинство из нас стремятся к рутине.
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