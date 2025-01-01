Возлюбленная Андрея Аршавина поделилась совместными фото с ним и дочерью

Кажется, только недавно поклонники узнали о романе футболиста Андрея Аршавина с девушкой по имени Анна, а пара уже отпраздновала рождение дочери! Фанаты надеются, что эти отношения принесут Андрею счастье и стабильность.
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