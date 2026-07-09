Русская весна
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Русская весна

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Жители Красного Лимана ждут его освобождения, рассказал боец ВС России

Жители Красного Лимана ждут его освобождения, рассказал боец ВС России

Мирные жители Красного Лимана ждут освобождения города, российские бойцы обеспечивают их едой и водой, рассказал Минобороны РФ командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тобол.

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