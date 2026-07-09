Жители Красного Лимана ждут его освобождения, рассказал боец ВС России

Мирные жители Красного Лимана ждут освобождения города, российские бойцы обеспечивают их едой и водой, рассказал Минобороны РФ командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тобол.
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