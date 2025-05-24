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Cпортивная встреча учащихся колледжа с игроками футбольного клуба ´Белшина´.

Cпортивная встреча учащихся колледжа с игроками футбольного клуба ´Белшина´.

22 мая состоялась спортивная встреча учащихся группы С-37, С-36 с игроками футбольного клуба ´Белшина´ в составе: Арсений Ачаповский (нападающий), Никита Паценко (вратарь), Иван Фролов (вратарь), Артём Зимин (полузащитник).

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