Cпортивная встреча учащихся колледжа с игроками футбольного клуба ´Белшина´.

22 мая состоялась спортивная встреча учащихся группы С-37, С-36 с игроками футбольного клуба ´Белшина´ в составе: Арсений Ачаповский (нападающий), Никита Паценко (вратарь), Иван Фролов (вратарь), Артём Зимин (полузащитник).
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