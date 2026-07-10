В Нижнем Новгороде полицейские передали в суд дело о мошенничестве под предлогом замены газового оборудования

«Следователем Следственного управления УМВД России по городу Нижнему Новгороду окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере организованной группой.
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