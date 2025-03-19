15 парочек, которые решили съехаться, и тут как началось

Для многих пар совместный быт становится настоящей проверкой их чувств на прочность. Человек, который был идеальным, пока не поселился в твоей квартире, превращается в кого-то другого со странными раздражающими причудами.
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