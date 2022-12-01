Мировое обозрение

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Замалчивание проблем ВСУ на фронте стало новой тактикой Зеленского

Замалчивание проблем ВСУ на фронте стало новой тактикой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский вновь Зеленский проигнорировал сдачу ВСУ четырех населенных пунктовОн также не прокомментировал тяжелое положение армии под Артемовском полностью проигнорировал потерю нескольких важнейших населенных пунктов, о которой сегодня официально объявили Минобороны РФ: Андреевка в ДНР полностью освобождена от украинских подразделенийВС РФ успешно провели наступательную деятельность в Минобороны РФ.

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