Президент Украины Владимир Зеленский В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский вновь Зеленский проигнорировал сдачу ВСУ четырех населенных пунктовОн также не прокомментировал тяжелое положение армии под Артемовском полностью проигнорировал потерю нескольких важнейших населенных пунктов, о которой сегодня официально объявили Минобороны РФ: Андреевка в ДНР полностью освобождена от украинских подразделенийВС РФ успешно провели наступательную деятельность в Минобороны РФ.