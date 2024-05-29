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Магистральный тягач будущего MAZ-X представили в Москве. Три мотора, 844 л.с., запас хода 3000 км и единственное кресло

Магистральный тягач будущего MAZ-X представили в Москве. Три мотора, 844 л.с., запас хода 3000 км и единственное кресло

На выставке CTT Expo в Москве состоялся показ белорусского магистрального тягача будущего — MAZ-X. Несмотря на свой футуристичный внешний вид, это не концепт, не способный передвигаться, а настоящий ходовой прототип, на котором тестируют совершенно новую силовую установку.

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