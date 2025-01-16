В РФ зафиксировали новую мошенническую схему с обманом детей

Аферисты создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени игровых блогеров Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества, жертвами которой становятся дети, сообщили в пресс-службе организации.
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