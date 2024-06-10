Гример Заворотнюк: актриса падала в обморок на съемках сериала «Моя прекрасная няня»

Первые признаки онкологии могли появиться у актрисы задолго до официальной постановки диагноза.Первые признаки онкологического заболевания могли появиться у Анастасии Заворотнюк задолго до официальной постановки диагноза.
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