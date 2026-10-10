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Во Франции предложили решение проблемы нехватки учителей

Во Франции предложили решение проблемы нехватки учителей

Замещение недостающих учителей сотрудниками, временно исполняющими их обязанности, и контрактниками должно помочь снять острую проблему, связанную с нехваткой учителей, заявил министр образования Франции Эдуар Жеффре, 9 октября пишет французская газета Sud Ouest.

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