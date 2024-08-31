Smart показал премиальный электрический кроссовер #5

После реформирования Smart забросил городские микрокары и занялся более крупными машинами. На рынок уже вышли кроссоверы Smart#1 и Smart#3, но и они теперь кажутся маленькими на фоне нового Smart #5, премьера которого состоялась в Австралии.
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