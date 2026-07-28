В Рязанской области за полгода в ДТП погибли 60 человек

ГТРК «Ока» и рязанская Госавтоинспекция подготовили ролик, посвященный безопасности на дорогах. В нем, в частности, говорится, что за шесть месяцев этого года в авариях на дорогах региона было зарегистрировано 582 ДТП, в которых погибли 60 человек.