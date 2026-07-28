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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области за полгода в ДТП погибли 60 человек

В Рязанской области за полгода в ДТП погибли 60 человек

ГТРК «Ока» и рязанская Госавтоинспекция подготовили ролик, посвященный безопасности на дорогах. В нем, в частности, говорится, что за шесть месяцев этого года в авариях на дорогах региона было зарегистрировано 582 ДТП, в которых погибли 60 человек.

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