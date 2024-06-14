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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Сандлер заявил, что владивостокское «Динамо» не войдет в Единую лигу ВТБ этим летом. Клуб подаст новую заявку в следующем году

Главный тренер «Динамо» заявил, что клуб из Владивостока получил отказ от Единой лиги ВТБ на вступление в турнир.

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