«Спартак» станет лучшим клубом Москвы по итогам сезона-2026/27, считают букмекеры. «Динамо» и ЦСКА лидируют в РПЛ

Букмекеры обновили котировки по линии на лучший клуб Москвы по итогам сезона-2026/27. На данный момент первое и второе в Альфа-Банк РПЛ делят ЦСКА и «Динамо» – оба московских клуба набрали по 22 очка в 10 турах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым