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«Спартак» станет лучшим клубом Москвы по итогам сезона-2026/27, считают букмекеры. «Динамо» и ЦСКА лидируют в РПЛ

Букмекеры обновили котировки по линии на лучший клуб Москвы по итогам сезона-2026/27. На данный момент первое и второе в Альфа-Банк РПЛ делят ЦСКА и «Динамо» – оба московских клуба набрали по 22 очка в 10 турах.

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