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Аргументы недели

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Кубанские депутаты оценили работу по охране объектов культурного наследия

Кубанские депутаты оценили работу по охране объектов культурного наследия

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание.

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