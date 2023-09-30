«Ведёте мир к гибели»: словацкий журналист обратился с открытым письмом к Зеленскому

С недавних пор принято считать, что люди и политики во всем мире устают от конфликта на Украине. Не стоит сбрасывать со счетов также тех, кто никогда не поддерживал его, считая, что Запад допустил ошибки и поплатился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии