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Несекретные материалы

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«Ведёте мир к гибели»: словацкий журналист обратился с открытым письмом к Зеленскому

«Ведёте мир к гибели»: словацкий журналист обратился с открытым письмом к Зеленскому

С недавних пор принято считать, что люди и политики во всем мире устают от конфликта на Украине. Не стоит сбрасывать со счетов также тех, кто никогда не поддерживал его, считая, что Запад допустил ошибки и поплатился.

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