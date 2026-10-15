В Самарском областном суде 15 октября слушания по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи прервали во второй раз за день: внучка погибших Екатерина Тархова пожаловалась на онемение руки и не смогла продолжать дачу показаний.