Нассим Талеб после обвала Nvidia на 17% ожидает еще больших падений рынка

Экономист Нассим Талеб, автор книги «Черный лебедь», предупредил, что распродажа акций Nvidia Corp.— это лишь предвестник того, что ждет инвесторов, которые слепо вложились в ралли акций Уолл-стрит, вызванное искусственным интеллектом.
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