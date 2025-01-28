Нассим Талеб после обвала Nvidia на 17% ожидает еще больших падений рынка

Экономист Нассим Талеб, автор книги «Черный лебедь», предупредил, что распродажа акций Nvidia Corp.— это лишь предвестник того, что ждет инвесторов, которые слепо вложились в ралли акций Уолл-стрит, вызванное искусственным интеллектом.