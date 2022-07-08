Брітні Грайнер ведуть до зали суду Бріттні Грайнер: «Я не хотіла порушувати закон» Американська баскетболістка визнала себе винною у зберіганні наркотиків, але відкинула звинувачення у їхньому навмисному ввезенні до Росії У четвер у Хімкінському міському суді відбулося друге засідання у справі зірки американського баскетболу 31-річної Бріттні Грайнер, яка звинувачується у навмисному ввезенні наркотиків до […] Сообщение Бріттні Грайнер: “Я не хотіла порушувати закон” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.