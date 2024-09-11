Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине до вступления в должность.
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