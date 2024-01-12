«Грозил Сталину отрезать уши»: что стало с комдивом Давидом Гутманом

В кругу друзей Дмитрия Шмидта (урожденный Давид Гутман) звали Митькой-анекдотчиком — за его многочисленные выдуманные истории, героями которых становилось в том числе и высшее партийное руководство страны.
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