Российских и белорусских спортсменов могут вернуть на международные соревнования

Почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта выразили готовность вернуть россиян и белорусов на свои соревнования в нейтральном статусе, заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл.
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