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Тиафу совместно с USTA запустил благотворительный фонд

Десятка ракетка мира Фрэнсис Тиафу совместно с образовательным фондом Ассоциации тенниса США (USTA Foundation) запустил благотворительный Frances Tiafoe Fund.

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