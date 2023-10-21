Дети мигрантов обложили матом Губернатора Самарской области. История с избиением подростков в Самаре получила продолжение

ИП Иван Петров Молодцы, это вам не толерантные Россияне, эти молчать не будут, скоро всем губернатором достанется, будут скоро сами на стройках работать, и откаты не спасут, будут отвечать перед мигрантами, за то что их напускали, а как они думали

Андрей Павлов Интересно, утрётся ли верховная власть, всё-таки члена их когорты малорослые чурки обматерили? "онижедети", правда не русские, можно и утереться. Вот будь это Ваня-Петя, мгновенно бы нашли бы и их, и родителей, и выписали так что мама не горюй.