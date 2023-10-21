Интересная жизнь с Vera Star Тема с мигрантами затерта до дыр, но проблема ни то что не решается или топчется на месте, а с каждым днем усугубляется все больше.
Дети мигрантов обложили матом Губернатора Самарской области. История с избиением подростков в Самаре получила продолжение
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Молодцы, это вам не толерантные Россияне, эти молчать не будут, скоро всем губернатором достанется, будут скоро сами на стройках работать, и откаты не спасут, будут отвечать перед мигрантами, за то что их напускали, а как они думали
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23 мин.
Андрей Павлов
Интересно, утрётся ли верховная власть, всё-таки члена их когорты малорослые чурки обматерили? "онижедети", правда не русские, можно и утереться. Вот будь это Ваня-Петя, мгновенно бы нашли бы и их, и родителей, и выписали так что мама не горюй.
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9 мин.
НН
Неизвестно Неизвестно
Чурки есть чурки и растят таких же чурок. Недоразвитые и потому рассчитывать на их благоразумие не стоит.
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57 сек.
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