Госдума РФ приняла законопроект об изменениях налогов: вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ В Российской Федерации грядут значительные изменения в налоговом законодательстве.
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Госдума РФ приняла законопроект об изменениях налогов: вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ В Российской Федерации грядут значительные изменения в налоговом законодательстве.
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