Чудинов объяснил, почему «Локомотив» обыграет «Салават» и выйдет в финал

Фото: hclokomotiv.ru Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Максим Чудинов высказался о противостоянии «Локомотива» с «Авангардом» (4-3), а также поделился ожиданиями от грядущей полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом».