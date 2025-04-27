Чудинов объяснил, почему «Локомотив» обыграет «Салават» и выйдет в финал

Фото: hclokomotiv.ru Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Максим Чудинов высказался о противостоянии «Локомотива» с «Авангардом» (4-3), а также поделился ожиданиями от грядущей полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом».
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