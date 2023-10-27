Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Скандал в ООН после того, как генеральный секретарь заявил, что теракт ХАМАСа "произошел не в вакууме"

Скандал в ООН после того, как генеральный секретарь заявил, что теракт ХАМАСа "произошел не в вакууме"

Гутерришь так и сказал:  Сомневаюсь что вам (Израилю) не было известно о том, что готовит ХАМАС. (намекая на "договорняк" между Израилем и ХАМАС) Жи2у на фото выше - такое заявление не понравилось! **** Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан (на фото выше) призвал к отставке Гутерриша во вторник после заявления Гутерриша о том, что атака ХАМАСа 7 октября "произошла не в вакууме" и интерпретирована как оправдание кровавой террористической атаки против израильских мирных жителей.

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