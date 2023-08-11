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ФХР сообщила, что американец Менелл может играть за сборную России. Защитник «Динамо» перестал быть легионером в КХЛ

Защитник «Динамо» больше не считается легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.  Такое решение приняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды.

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