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Татар-информ

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Инструктор центра «ВОИН» на Дне республики показал, как спасают жизни в зоне СВО

Инструктор центра «ВОИН» на Дне республики показал, как спасают жизни в зоне СВО

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ» Сегодня на праздновании Дня Республики Татарстан у "Чаши" открылась выставка центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

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