Высокопоставленный чиновник КПК призвал к решительным усилиям по продвижению вперед великого дела воссоединения Родины

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин подчеркнул важность прочно сохранять свою ведущую роль и крепко удерживать за собой инициативу в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива.