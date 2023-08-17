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Патрик Беверли о том, вместо кого Трэй Янг должен быть в сборной США: «Закрой глаза и выбери любого»

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли считает, что лидер «Атланты» Трэй Янг полностью заслужил свое место в сборной США.

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