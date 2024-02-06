Новая эра для Iittala: финская компания объявила ребрендинг 05.02.24

Iittala объявляет о новой эре в своей истории вместе с новым креативным директором Янни Вепсяляйнен. 5 февраля в Стокгольме представили новый логотип и коллекции, отдающими дань уважения наследию Айно и Алвара Аалто.
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